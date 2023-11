Premiera gry The Talos Principle 2. Na rynku zadebiutował wyczekiwany sequel

Wczoraj – 2 listopada – na rynku zadebiutowała gra The Talos Principle 2. Mowa oczywiście o kontynuacji oryginału z 2014 roku, który był (i wciąż jest) określany jako jedno z najlepszych doświadczeń growych. Najnowsza produkcja studia Croteam otrzymała oczywiście świeży zwiastun, a w serwisach typu Metacritic pojawiły się pierwsze recenzje. Zacznijmy jednak od początku.

The Talos Principle 2 jest dostępne na komputerach osobistych w sklepach Steam, Epic Games Store oraz Microsoft Store, a także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra oferuje polską wersję językową w postaci napisów.

Jeżeli chodzi o pierwsze recenzje, w serwisie Metacritic produkcja zebrała już ponad 20 opinii krytyków, z czego średnia ocen wynosi aż 86/100. Wielu recenzentów zgodnie uważa, że The Talos Principle 2, podobnie jak pierwsza część, podchodzi o tematu w sposób eksperymentalny i zapewnia naprawdę wspaniałe doświadczenie, dostarczając unikalnych wrażeń i jednocześnie popisując się świetnym połączeniem elementów gameplayowych z narracją. Na ten moment najniższa ocena to 7/10 – serwis VideoGames.si skrytykował przede wszystkim fabułę:

Problem polega na tym, że chociaż świetnie się bawiłem rozwiązując wszystkie te zagadki, czułem, że robię to bez żadnego poczucia celu lub kierunku, ponieważ już dawno straciłem zainteresowanie tym, co oferowała mi narracja. Bez względu na to, jak doskonałe mechanicznie są zagadki, uczucie to ostatecznie pozbawiło mnie motywacji do dalszego działania.