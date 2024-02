The Plucky Squire, które pierwszą zapowiedzią skradło serca graczy na nowym trailerze

Według pierwszych zapowiedzi The Plucky Squire miało zadebiutować na rynku w 2023 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że twórcy z All Possible Futures i ekipa wydawnicza Devolver Digital przecenili swoje możliwości i potrzebują więcej czasu na dokończenie produkcji. Nie chcą jednak, by gracze zapomnieli o tym niezwykle ciekawie zapowiadającym się tytule, dlatego oddali w ich ręce nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo, które skupia się na prezentacji rozgrywki.

The Plucky Squire sprawia wrażenie ciekawej propozycji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych graczy

Głównym bohaterem The Plucky Squire jest Piórek, a fabuła gry będzie rozgrywać się w książce. Uroczy wojownik przemierza jej kolejne strony w poszukiwaniu przygód. Pomaga mieszkańcom w opałach i walczy z nikczemnymi bestiami. Wszystko w dwuwymiarowym i bardzo skromnym wydaniu. Mały rycerz pewnego dnia odkrywa jednak, że świat nie kończy się na książce. Po zeskoczeniu z jednej ze stron, znajduje się w dziecięcym pokoju, gdzie czekają na niego zupełnie nowe wyzwania.