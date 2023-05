The Outlast Trials ma za sobą udany tydzień. Znamy pierwsze wyniki sprzedaży

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu gry na portalu społecznościowym Twitter poinformowano, że w ciągu siedmiu dni od premiery we wczesnym dostępie The Outlast Trials osiągnęło sprzedaż na poziomie 500 tysięcy egzemplarzy . Deweloperzy ze studia Red Barrels udostępnili również grafikę, zawierającą cytaty pochodzące z pozytywnych recenzji od branżowych mediów.

Od premiery The Outlast Trials w programie Early Access minął już ponad tydzień. Najnowsza produkcja studia Red Barrels zaliczyła naprawdę udany start na platformie Steam , a masa pozytywnych opinii – jak się okazuje – przełożyła się również na spore zainteresowanie grą. Deweloperzy pochwalili się bowiem wynikami sprzedaży z pierwszego tygodnia. Trzeba przyznać, że twórcy mają powody do zadowolenia.

Red Barrels zaprasza do wzięcia udziału w przerażającym doświadczeniu – tym razem w gronie znajomych. Nieważne, czy weźmiesz udział w badaniach w pojedynkę, czy w drużynie, jeśli uda Ci się przetrwać wystarczająco długo, by ukończyć terapię, firma Murkoff z radością pozwoli Ci odejść… Pozostaje jednak pytanie: czy wciąż będziesz tą samą osobą? – informuje opis gry.

Na koniec przypomnijmy, że The Outlast Trials dostępne jest obecnie wyłącznie na PC. Deweloperzy ze studia Red Barrels chcieliby wydać pełną wersję gry „tak szybko, jak to możliwe”, ale wszystko zależy od odbioru i opinii graczy. Celem twórców jest jednak, by gra wyszła z wczesnego dostępu do końca 2023 roku.

