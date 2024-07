The Operator – debiutancka gra Bureau 81 z datą premiery

The Operator zadebiutuje niedługo na platformie Steam po bardzo udanym Next Fest.

Bureau 81 ogłosiło, że ich pierwsza produkcja, The Operator , zostanie udostępniona na Steam 22 lipca. Ta gra, inspirowana popularnym serialem Z Archiwum X, wciąga graczy w świat pełen teorii spiskowych i tajemnic. Wcielając się w rolę Operatora, gracze zostaną zrekrutowani do rządowej organizacji znanej jako FDI, gdzie będą musieli wykorzystać nowoczesne oprogramowanie do zbierania wskazówek i tropienia najbardziej poszukiwanego cyberprzestępcy znanego jako HAL.

Mechanika gry i narzędzia śledcze

The Operator to immersyjna narracyjna przygoda, w której gracze będą otrzymywać akta spraw od agentów terenowych FDI. Ich zadaniem będzie badanie każdej zbrodni poprzez zbieranie wskazówek i składanie kluczowych informacji. Używając różnych narzędzi, takich jak Video and Photo Analyzer, Citizen and Vehicle Database, ChemScan czy Notepad, gracze będą musieli rozwiązywać morderstwa, ataki cybernetyczne oraz sprawy zaginięć.

W trakcie rozgrywki, gracze będą musieli rozwikłać skomplikowaną sieć informacji i dowodów, tworząc przy tym historię pełną zwrotów akcji. Operatorzy muszą podążać za tropem, niezależnie od tego, jak niepokojące mogą być odkrycia, aby rozwikłać tajemnice i doprowadzić do sprawiedliwości takich przestępców jak HAL, najbardziej poszukiwany cyberprzestępca FDI.

Interaktywne doświadczenie narracyjne

Gra oferuje interaktywne doświadczenie, gdzie każdy wybór i odkrycie mają znaczenie. The Operator pozwala graczom na pełne zanurzenie się w roli śledczego, korzystając z zaawansowanej technologii do analizowania dowodów i śledzenia tropów. Każda sprawa to nowe wyzwanie, wymagające logicznego myślenia i umiejętności dedukcji.

Bureau 81, mimo że jest nowym studiem na rynku, zdołało stworzyć grę, która już teraz zdobywa uznanie. Po udanym debiucie na Next Fest, The Operator wzbudziło duże zainteresowanie wśród graczy, którzy z niecierpliwością czekają na pełną wersję gry.

Premiera na Steam

The Operator będzie dostępny na Steam od 22 lipca, a już teraz można dodać grę do swojej listy życzeń. Dla fanów gier detektywistycznych i miłośników teorii spiskowych, The Operator zapowiada się jako pozycja obowiązkowa. Głęboka narracja, interaktywna rozgrywka i zaawansowane narzędzia śledcze sprawiają, że gra ta ma szansę stać się jednym z najbardziej interesujących tytułów tego lata.