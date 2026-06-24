The One Piece w pierwszym zwiastunie. Netflix prezentuje remake kultowego anime

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun anime The One Piece, czyli nowej adaptacji mangi Eiichiro Ody. Produkcja przygotowywana przez WIT Studio ma opowiedzieć historię od samego początku i stać się dobrym punktem wejścia dla widzów, którzy do tej pory nie śledzili przygód Monkey D. Luffy’ego oraz jego załogi.
The One Piece – pierwszy zwiastun remake’u legendarnego anime
The One Piece od chwili zapowiedzi wzbudzało spore zainteresowanie fanów. Nie chodzi bowiem o kontynuację znanego anime realizowanego przez Toei Animation, lecz o zupełnie nową wersję historii, tworzoną równolegle do trwającej od lat serii telewizyjnej. Netflix oraz WIT Studio chcą ponownie sięgnąć do materiału źródłowego i przedstawić wydarzenia z mangi w świeżej formie.
Pierwszy sezon obejmie East Blue Saga, a więc początkowy etap opowieści. Twórcy zaadaptują pierwsze 50 rozdziałów mangi Eiichiro Ody. Całość ma składać się z siedmiu odcinków, które łącznie zaoferują ponad 300 minut materiału. Oznacza to, że każdy epizod będzie trwał średnio około 45 minut, co sugeruje znacznie bardziej rozbudowaną strukturę niż w przypadku standardowych odcinków telewizyjnego anime.
Manga Eiichiro Ody „THE ONE PIECE” (publikowana w tygodniku „Weekly Shonen Jump” wydawanym przez firmę Shueisha) stała się fenomenem kulturowym, zyskując fanów na całym świecie, a obecnie powstaje jej adaptacja w postaci nowego serialu anime, rozpoczynającego się od początkowej sagi o East Blue. Wyprodukowany przez WIT Studio serial pozwala widzom przeżywać przygody Monkey D. Luffy’ego i jego załogi Słomkowego Kapelusza. Dzięki pełnemu wykorzystaniu ekspresyjnego potencjału nowoczesnej technologii można teraz opowiedzieć tę historię w znany, a zarazem świeży sposób – czytamy w oficjalnym opisie.
Premiera The One Piece została zaplanowana na luty 2027 roku. Netflix nie podał jednak jeszcze konkretnej daty debiutu.
Za reżyserię odpowiada Masashi Koizuka, związany z WIT Studio, które ma na koncie między innymi pierwsze trzy sezony Attack on Titan oraz Ranking of Kings. Funkcję asystenta reżysera pełni Hideaki Abe, za kompozycję serii odpowiada Taku Kishimoto, a projekty postaci przygotowują Kyoji Asano i Takatoshi Honda, którzy są również głównymi reżyserami animacji. Nad projektem pracują także Yasuhiro Kajino jako projektant stworzeń, Eri Taguchi jako projektantka rekwizytów, Ken Imaizumi i Shuhei Fukuda jako reżyserzy scen akcji oraz Tomomori Kuroda jako dyrektor artystyczny.
GramTV przedstawia:
Koizuka już wcześniej sugerował, że The One Piece nie będzie prostym odtworzeniem znanej adaptacji. Reżyser podkreślił, że zespół chce mocniej wykorzystać potencjał oryginalnej mangi i wprowadzić do projektu własną tożsamość.
W głębi duszy bardzo chcę wykorzystać to, co w mandze najlepsze. Aby to zrobić, pojawią się różnice w sposobie włączania tych szczegółów do animacji. To część naszej tożsamości w tym projekcie i element, który nadaje The One Piece od WIT Studio wyjątkowy charakter.
Twórca odniósł się również do tematów obecnych w mandze Eiichiro Ody. Zasugerował przy tym, że nowa wersja może pozwolić sobie na wierniejsze podejście do wątków, które w starszej adaptacji bywały zmieniane lub łagodzone.
Tematy poruszane w oryginalnej mandze są głębokie. Dotyczą chociażby wojny czy kwestii rasowych. Dzięki temu czytelnicy w każdym wieku mogą się nad nimi zastanawiać, a jednocześnie dobrze się bawić. Moim zdaniem to najbardziej intrygująca część mangi. Właśnie na tym polega fascynacja tym dziełem.
The One Piece zapowiada się więc nie tylko jako odświeżona wersja jednej z najpopularniejszych historii w świecie mangi i anime, lecz także jako próba stworzenia adaptacji bliższej pierwotnej wizji autora. Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun nadchodzącego anime.
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