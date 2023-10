The Marvels nie obchodzi nawet fanów MCU? To może być największa klapa Marvela

Marvel mocno promuje swój nadchodzący film i niedawno do sieci trafiło sporo nowych materiałów z The Marvels, w tym kolejne fragmenty, a także plakaty z głównymi bohaterkami. Ogromna kampania marketingowa na nic się może jednak zdać, gdyż jak podał serwis Box Office Pro , nadchodzący film z MCU nie interesuje nawet wiernych fanów uniwersum. Szacuje się, że The Marvels może zarobić w premierowy weekend w Ameryce zaledwie od 50 do 75 milionów dolarów.

Tym razem jednak otrzymamy kolejną historię od Marvela, która nie będzie powiązana z żadnym kulminacyjnym wydarzeniem w MCU. Najwidoczniej nawet obecność Monici Rambeau i Ms. Marvel nie zachęca widzów do wybrania się do kina na ten film. Jeżeli w najbliższych tygodniach nic się nie zmieni, to przy dolnej granicy The Marvels zaliczy rekord najgorszego otwarcia dla całej serii. Dotychczasowym rekordzistą był Incredible Hulk z 2008 roku, który w Ameryce zarobił w premierowy weekend tylko 55,4 mln dolarów.

Nawet biorąc pod uwagę górną granicę, The Marvels zaliczyłoby dopiero 25 miejsce wśród najlepszych otwarć filmów z MCU. Film rywalizowałby z Ant-Manem i Osą (75,8 mln USD), Shang Chi i legendą dziesięciu pierścieni (75,3 mln USD), czy Eternals (71,2 mln USD).

Box Office Pro podaje również, że The Marvels może łącznie zarobić w Ameryce zaledwie od 121 do 189 mln dolarów. Byłaby to prawdziwa katastrofa dla studia, która uplasowałaby film na samym końcu rankingu produkcji z MCU z najwyższymi wpływami na rynku domowym. Ostatnie miejsce należy do Incredible Hulk z 134,8 mln dolarów.