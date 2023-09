The Marvels kosztował jednak fortunę. Drożsi byli tylko Avengersi

Jak podał Forbes budżet The Marvels bez uwzględnienia kosztów marketingu i reklamy wyniósł aż 274,8 milionów dolarów. To czwarty najwyższy budżet produkcyjny filmów Marvela po Avengers: Koniec gry (400 mln USD), Avengers: Czas Ultrona (365 mln USD) oraz Avengers: Wojna bez granic (300 mln USD). Na przykładzie kilku ostatnich filmów Marvela, w tym Thor: miłość i grom, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu oraz Strażników Galaktyki 3 (wszystkie kosztowały po 250 mln USD), widzimy jak budżety superbohaterskich filmów coraz bardziej rosną, przy mniejszych wpływach z kin.

Reżyserka Nia DaCosta udzieliła szczerego wywiadu Vanity Fair, przyznając się do tego, że praca nad The Marvels była dla niej trudna, gdyż nie rozumiała niektórych scen nagrywanych w studiu. W tym samym artykule padła również kwota, jaką Marvel przeznaczył na wyprodukowanie filmu. Wydawało się, że kontynuacja Kapitan Marvel będzie jednym z trzech najtańszych filmów z MCU. Okazuje się jednak, że budżet produkcyjny mógł być o wiele wyższy i jedynie trzy części Avengersów kosztowały więcej.

Marvelowi udało się jednak obniżyć budżet The Marvels do 219,8 mln dolarów za sprawą uzyskania dotacji w wysokości 55 mln dolarów od rządu Wielkiej Brytanii, gdzie powstał film. Forbes podaje, że nadchodząca produkcja z MCU będzie musiała zarobić co najmniej 439,6 mln dolarów, aby osiągnąć próg rentowności. Warto jednak pamiętać, że kwota z kin będzie musiała być dużo wyższa, aby film nie poniósł żadnych strat wynikających z marketingu i dodatkowych kosztów.