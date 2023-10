The Marvels z nowym zwiastunem. Kilka świeżych ujęć z filmu

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na The Marvels. Z tej okazji Marvel Studios udostępniło za pośrednictwem Fandango nowy materiał z filmu, na którym możemy posłuchać, co do powiedzenia na temat kontynuacji Kapitan Marvel mają twórcy, a także Brie Larson i reszta aktorów. W materiale znalazło się również sporo nowych scen pochodzących z filmu. Nowe wideo z The Marvels zobaczycie poniżej.