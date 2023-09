The Marvels to najtańszy film z MCU. Disney oszczędza na superbohaterkach?

Tym razem Marvel może nie mieć problemów z szybkim odzyskaniem budżetu produkcyjnego ich najnowszego filmu. The Marvels powoli zmierza do kin i produkcja niedawno zyskała nowy zwiastun oraz plakat. Teraz w wywiadzie reżyserki Ni DaCosty dla Vanity Fair ujawniono, ile wyniósł budżet filmu. Okazuje się, że to jeden z trzech najtańszych tytułów z uniwersum Marvela.

The Marvels to najtańszy film Marvela obok dwóch części Ant-Mana

Kontynuacja przygód Kapitan Marvel kosztowała zaledwie 130 milionów dolarów, czyli tyle samo, ile wyniosły budżety Ant-Mana oraz Ant-Mana i Osy. Są to najtańsze filmy z MCU, a teraz do ich grona dołączyło The Marvels.