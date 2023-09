The Marvels jest skazane na porażkę? Reżyserka przyznała, że nie rozumiała niektórych scen

The Marvels będzie nie tylko najkrótszym filmem z MCU, ale również najtańszym z całego uniwersum obok dwóch pierwszych części Ant-Mana. Najwyraźniej studio próbuje ograniczyć wydatki na swoje filmy, które w ostatnim czasie nie zarabiają w kinach tyle, co wiele poprzednich produkcji z ubiegłych lat. Jednak The Marvels nawet pomimo niższego budżetu może mieć problemy z zadowoleniem fanów, a co za tym idzie, skłonienia widzów do wybrania się do kina. W wywiadzie dla Vanity Fair reżyserka Nia DaCosta szczerze przyznała, że nie rozumiała niektórych scen podczas produkcji swojego filmu.