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The Lord of the Rings Online rusza z letnią wyprzedażą dodatków. Trwają też testy zmian w aktualizacji numer 49

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 16:40
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The Lord of the Rings Online przygotowało sporą wyprzedaż i może to dobry moment na powrót do Śródziemia w wersji MMORPG.

Twórcy The Lord of the Rings Online przygotowują się do premiery aktualizacji “Update 49”, a równocześnie kontynuują testowanie zmian na serwerze testowym Bullroarer. Dla graczy zainteresowanych rozszerzeniami przygotowano także dużą letnią wyprzedaż dodatków.

The Lord of the Rings Online
The Lord of the Rings Online

Wielka wyprzedaż dodatków do The Lord of the Rings Online

Summer Expansion Sale rozpoczęła się dzisiaj, czyli 25 czerwca i potrwa do 9 lipca. W jej ramach przecenionych zostanie wiele dodatków do The Lord of the Rings Online, a rabaty sięgną nawet 90 procent. Według informacji przekazanych przez Cordovana na oficjalnym forum gry, promocje obejmą następujące rozszerzenia:

  • Kingdoms of Harad – 20 procent taniej
  • Before the Shadow – do 90 procent taniej
  • Minas Morgul, War of the Three Peaks oraz Mordor – do 85 procent taniej
  • Fate of Gundabad – do 80 procent taniej
  • Corsairs of Umbar – do 65 procent taniej
  • Legacy of Morgoth – do 40 procent taniej

GramTV przedstawia:

To jedna z największych tegorocznych wyprzedaży dodatków do MMORPG osadzonego w świecie stworzonym przez J. R. R. Tolkiena. Równolegle deweloperzy kontynuują prace nad aktualizacją Update 49 na serwerze testowym Bullroarer. Jednym z głównych elementów testów są zmiany w otwartym lochu Delving of Fror. Twórcy pracują między innymi nad nowymi wejściami i wyjściami, które mają umożliwić graczom szybsze przemieszczanie się po regionie Ettenmoors. Zmiany obejmą również Ettendeep, które otrzyma nowe zadania mające zachęcić obie strony konfliktu do eksplorowania jego głębin. Za wykonywanie nowych aktywności gracze będą mogli zdobyć potężne nagrody, a przy okazji wziąć udział w kolejnych starciach PvMP, czyli walkach pomiędzy graczami kontrolującymi Wolne Ludy i potworami.

Choć data premiery Update 49 nie została jeszcze ujawniona, deweloperzy wyraźnie przygotowują grunt pod kolejną dużą aktualizację. Co więcej, nadchodząca wyprzedaż dodatków może okazać się doskonałą okazją dla nowych i powracających graczy, aby nadrobić zaległości w zawartości The Lord of the Rings Online.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/lotros-summer-expansion-sale-kicks-off-tomorrow-while-bullroarer-server-tests-delving-of-frór-tweaks-2000138369

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112