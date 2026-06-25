The Lord of the Rings Online rusza z letnią wyprzedażą dodatków. Trwają też testy zmian w aktualizacji numer 49

The Lord of the Rings Online przygotowało sporą wyprzedaż i może to dobry moment na powrót do Śródziemia w wersji MMORPG.

Twórcy The Lord of the Rings Online przygotowują się do premiery aktualizacji “Update 49”, a równocześnie kontynuują testowanie zmian na serwerze testowym Bullroarer. Dla graczy zainteresowanych rozszerzeniami przygotowano także dużą letnią wyprzedaż dodatków.

Wielka wyprzedaż dodatków do The Lord of the Rings Online

Summer Expansion Sale rozpoczęła się dzisiaj, czyli 25 czerwca i potrwa do 9 lipca. W jej ramach przecenionych zostanie wiele dodatków do The Lord of the Rings Online, a rabaty sięgną nawet 90 procent. Według informacji przekazanych przez Cordovana na oficjalnym forum gry, promocje obejmą następujące rozszerzenia: