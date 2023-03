The Last of Us przebił Ród smoka? Serial z tygodnia na tydzień zyskuje widownię

Przez ostatnie kilka tygodni HBO nie podawało oficjalnych danych oglądalności The Last of Us. Ostatnie statystyki pochodzą z czwartego epizodu, który zaliczył 7,5 mln widzów w Stanach Zjednoczonych na premierę. Najnowszy ósmy odcinek może pochwalić się jeszcze wyższą widownię, gdyż aż 8,1 mln widzów obejrzało w niedzielny wieczór kolejny rozdział historii Ellie i Joela.

To sprawia, że ósmy epizod jest najchętniej oglądanym z całego pierwszego sezonu The Last of Us. Daje to wzrost oglądalności o 74% w porównaniu do pierwszego odcinka serialu.

The Last of Us przebija wynik Rodu smoka

Warner Bros. Discovery podało również, że średnia widownia każdego z pierwszych pięciu odcinków serialu zbliża się obecnie do 30 mln widzów na wszystkich platformach, na których The Last of Us dostępne jest w USA. Oznacza to, że serial może przebić wyniki Rodu smoka, którego oglądalność analogicznej liczby odcinków wyniosła 29 mln widzów.