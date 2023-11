The Last of Us Part II Remastered na pierwszym porównaniu z oryginalną wersją

Pojawiły się pierwsze filmy, które porównują remaster The Last of Us Part 2 z wersją na PlayStation 4.

The Last of Us Part II Remastered zostało wczoraj oficjalnie zapowiedziane przez Sony. Nadchodząca produkcja otrzymała pierwszy zwiastun, który prezentował zmiany w oprawie graficznej, a także nowości, jakie zostaną wprowadzone w remasterze gry Naughty Dog. Wielu graczy przede wszystkim interesuje wizualna strona gry, która powinna wykorzystywać moc drzemiącą w PlayStation 5. Pierwsze porównania udowadniają jednak, że The Last of Us Part II Remastered doczeka się jedynie kosmetycznych zmian w grafice.

The Last of Us Part II Remastered – porównanie oprawy graficznej z oryginalną wersją z PlayStation 4

Na poniższych filmach możemy zobaczyć, że Naughty Dog nieznacznie ulepszyło oprawę wizualną w swojej grze. Tekstury są wyższej jakości, zaś cienie i oświetlenie zyskały na realistyczności. The Last of Us Part II Remastered wygląda naprawdę dobrze, ale głównie w tym zasługa oryginalnej wersji gry, która przez ostatnie trzy lata nie zdążyła się jeszcze zestarzeć.