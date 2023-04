The Last of Us: Part I na PS5 z pierwszą aktualizacją od 7 miesięcy

Od jakiegoś czasu studio Naughty Dog pracuje nad naprawianiem pecetowej wersji gry The Last of Us: Part I . Jeszcze kilka dni temu informowaliśmy Was o całkiem sporej aktualizacji, która wprowadziła ponad 40 poprawek. Deweloperzy ostatecznie nie zapomnieli jednak o wersji na konsolę PlayStation 5 – ta również otrzymała nowy patch.

The Last of Us: Part I – nowa aktualizacja na PS5