The Last of Us mogło otrzymać prequel od zewnętrznego studia

UWAGA! W dalszej części tej wiadomości znajdziecie spoilery na temat ostatniego odcinka serialu The Last of Us.

Jeżeli obejrzeliście już ostatni odcinek serialu The Last of Us od HBO to dobrze wiecie, że poruszył on dość ciekawy wątek. Mogliśmy bowiem zobaczyć matkę Ellie, która musiała zmierzyć się nie tylko z zarażonymi, ale także z porodem w trakcie prawdziwej apokalipsy. Okazuje się, iż gracze mogli ten wątek poznać znacznie wcześniej, ale ostatecznie do niczego takiego nie doszło (podajemy za serwisem Game Rant). O co chodzi?

The Last of Us – studio miało pomysł na prequel

W niedawnym odcinku Kinda Funny Podcast przedstawiciel studia Naughty Dog, Neil Druckmann, potwierdził, że deweloperzy mieli w planach stworzenie prequelu, który skoncentrowałby się na matce Ellie. Co jednak ciekawe, produkcją miało zająć się zewnętrzne studio.