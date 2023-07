Twórcy serialu The Last of Us mają w planach 3. sezon. O ile drugi nie zawiedzie

Jakiś czas temu showrunner serialu The Last of Us, Craig Mazin, udzielił wywiadu serwisowi Deadline. Niedawno pojawiła się druga część rozmowy, w której mężczyzna ujawnił kilka interesujących szczegółów na temat drugiego sezonu oraz podzielił się dalszymi planami rozwoju dzieła.

The Last of Us od HBO – serial otrzyma 3. sezon, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem

Po pierwsze, Mazin stwierdził, że wciąż istnieje spore prawdopodobieństwo – nawet po dwóch i pół miesiąca strajku scenarzystów oraz jeden dzień po strajku aktorów – że drugi sezon dotrzyma pierwotną datę dostawy do widzów: