The Last of Us 2 Remastered z dużą niespodzianką dla fanów ścieżki dźwiękowej

Miłośnicy soundtracku do The Last of Us mają kolejny pretekst do sprawdzenia trybu grania na gitarze.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w The Last of Us 2 Remastered gracze będą mieli okazję pobawić się w klikacza. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi wiadomości na temat nowości, które zaoferuje odświeżona wersja hitu z 2020 roku. Naughty Dog podzieliło się bowiem kolejnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego remastera. Udostępniona przez deweloperów wiadomość powinna zachwycić wszystkich miłośników ścieżki dźwiękowej The Last of Us.

Gustavo Santaolalla w The Last of Us 2 Remastered. Gracze będą mogli wcielić się w popularnego kompozytora

Naughty Dog ujawniło bowiem, że w trybie grania na gitarze w The Last of Us 2 Remastered gracze będą mieli okazję zobaczyć znajome twarze. Jedną z nich będzie Gustavo Santaolalla, czyli twórca ścieżki dźwiękowej serii The Last of Us. Gracze będą mieli okazję wcielić się w argentyńskiego kompozytora i sprawdzić swoje muzyczne umiejętności w nowym wariancie zabawy.