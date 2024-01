The Last of Us 2 Remastered pozwoli graczom pobawić się w klikacza

Zgodnie z zapowiedziami tryb Lost Levels pozwoli graczom zapoznać się z wczesnymi wersjami trzech poziomów, które ostatecznie nie trafiły do The Last of Us 2. W jednym z nich – zatytułowanym „Impreza w Jackson” – Ellie będzie mogła natomiast spędzić czas z dziećmi mieszkającymi w Jackson. Już w oryginale gracze mieli okazję wziąć udział w bitwie na śnieżki, ale nadchodzącym remasterze pojawi się jeszcze jedna zabawa.

Kilka dni temu Naughty Dog wyjaśniło, w jaki sposób zaktualizować The Last of Us 2 do wersji PlayStation 5 . Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja hitu z 2020 roku zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że deweloperzy postanowili podzielić się nowymi materiałami i szczegółami. Tym razem dowiedzieliśmy się, że w trybie Lost Levels gracze będą mieli okazję pobawić się w klikacza.

Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us 2 Remastered zadebiutuje 19 stycznia 2024 roku wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat oryginału z 2020 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.