Gracze nie są rzekomo gotowi na tryb No Return w The Last of Us 2 Remastered

Na początku grudnia doczekaliśmy się prezentacji trybu No Return w The Last of Us 2 Remastered. Poznaliśmy wówczas listę postaci, a także kilka innych szczegółów. Tymczasem premiera odświeżonej wersji hitu Naughty Dog zbliża się wielkimi krokami. Natomiast zdaniem jednego z przedstawicieli studia gracze nie są gotowi na to, jak „stresujący” jest nowy wariant rozgrywki.

Zamierzacie grać w tryb No Return w The Last of Us 2 Remastered? Przygotujcie się na dużo stresu

Atmosferę wokół trybu No Return w The Last of Us 2 Remastered postanowił podgrzać Del Walker, czyli starszy artysta postaci w Naughty Dog. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) deweloper stwierdził, że wspomniany wariant rozgrywki jest niezwykle „stresujący”. Przedstawiciel amerykańskiego studia podkreślił również, że pewnością nie jest on skierowany do graczy o „słabych sercach”.