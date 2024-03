The Last Case of Benedict Fox trafi na PS5. Nadchodzi wersja Definitive Edition

Od premiery The Last Case of Benedict Fox minął prawie rok. Już kilka miesięcy temu twórcy poinformowali natomiast, że pracują nad wersją Definitive Edition, dzięki której gra doczeka się „znaczących” ulepszeń w rozgrywce i oprawie wizualnej. Wówczas poinformowano również, że nowe wydanie ukaże się na PlayStation 5. Wczoraj natomiast poznaliśmy dokładną datę premiery The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition.

Plot Twist ujawnia datę premiery The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition

Okazuje się, że na premierę ulepszonej wersji produkcji studia Plot Twist nie będzie trzeba zbyt długo czekać. Rodzimy zespół poinformował bowiem, że The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition zadebiutuje na PlayStation 5 już 26 marca 2024 roku. Posiadacze gry w wersji na PC i Xbox będą natomiast mogli pobrać wówczas bezpłatną aktualizację, która wprowadzi wszystkie poprawki i nowości opracowane w ramach kompletnego wydania.