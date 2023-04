Premiera gry The Last Case of Benedict Fox – rozwiązuj zagadki i walcz z demonami

Dzisiaj premiera The Last Case of Benedict Fox, gry łączącej w sobie akcję oraz kryminalną zagadkę.

The Last Case of Benedict Fox to przygodowa gra akcji, przyprawiona elementami RPG. Produkcja spodoba się wielbicielom klasycznych metroidvanii oraz souls-like’ów. Inspiracją dla twórców była między innymi twórczość H.P. Lovecrafta oraz czarne kryminały. Za przygotowanie tytułu odpowiada niezależne studio Plot Twist, a wydaniem zajęła się firma Rogue Games.

Fabuła The Last Case of Benedict Fox

Głównym bohaterem opowieści jest samozwańczy detektyw, Benedict Fox, który jest związany ze swoim demonicznym towarzyszem. Dzięki tej więzi nasz protagonista może wkraczać w umysły niedawno zmarłych ludzi, by pozyskiwać cenne informacje. W ten sposób próbuje rozwikłać sprawę związaną z makabrycznym morderstwem młodej pary i zniknięciem ich dziecka.

Rozgrywka w The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox pozwala na eksplorowanie niezwykle mrocznego świata, w którym nie tylko wchodzimy do innych umysłów, ale także rozwiązujemy zagadki i walczymy z rozmaitymi demonami, korzystając z dostępnych rodzajów broni i unikatowych mocy naszej postaci.

Premiera gry The Last Case of Benedict Fox

Warto wspomnieć, że w The Last Case of Benedict Fox akcję ukazano z perspektywy kamery bocznej. Klimatyczne lokacje budzą skojarzenia z twórczością Lovecrafta i książkami noir pulp, a całość dopełnia jazzowy soundtrack.