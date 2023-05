Recenzja The Last Case of Benedict Fox - Coś taki nieśmiały, Benedykcie?

Dało się budować wokół The Last Case of Benedict Fox aurę następcy serii Ori, ale jednak tuż przed premierą gra jakby zapadła się pod ziemię. Nie było recenzji, zwiastuna premierowego czy jakiejkolwiek innej aktywności marketingowej. Jakby ktoś się tej gry wstydził. Kompletnie niepotrzebnie. Produkcja krakowskiego Plot Twist to kawał świetnego kodu. Oczywiście ma swoje wyraźne błędy, na które część graczy zwróci większą lub mniejszą uwagę. Nie pozostawia to jednak wątpliwości, że momentami można totalnie zatopić się w tym świecie i rozwiązać w nim ostatnią sprawę Benedykta Foxa.

Jeśli mam już pisać co w The Last Case of Benedict Fox nie wyszło, pierwszą okazję mam właśnie teraz. Już mikroskopijnej wielkości prolog daje wyraźny sygnał, że tutaj nikt nic nie będzie tłumaczył. Po trwającym dosłownie dwie minuty wstępie, w którym nie wiemy gdzie jest bohater, co robi i dlaczego, przenosimy się do rezydencji ojca głównego bohatera. Ten, jak szybko się dowiadujemy, nie żyje, a nam przyjdzie rozwikłanie zagadki jego śmierci. Warto tutaj zaznaczyć, że więź łącząca ich nie jest szczególnie bliska, a więc przez całą grę będziemy odkrywać sekrety życia ojca, którego Benedykt najwyraźniej nie widział od bardzo wielu lat. Pomoże nam w tym demon, który dzieli duszę z protagonistą. Dzięki niemu możemy wejść w umysł zmarłego i zobaczyć co dzieje się w środku.

Cała gra to więc eksplorowanie umysłu ojca Benedykta oraz drugiej osoby. Budowa świata przypomina w swojej konstrukcji Ori. Gra Moon Studios była jednak względnie liniowa. Oczywiście co chwilę wracaliśmy do wcześniej odkrytych miejsc, ale zawsze uzbrojeni w nową umiejętność, która otwierała kolejne możliwości. W The Last Case of Benedict Fox wygląda to odrobinę inaczej. Przemierzając kolejne lokacje co chwilę natrafiamy na różnego rodzaju drzwi, które blokują przejście dalej. Gra polega w dużym stopniu na zdobywaniu umiejętności czy przedmiotu pozwalającego pokonać przeszkodę. Nikt tu jednak nikogo nie prowadzi za rękę. To gracz musi wymyślić gdzie chce się przenieść. Na mapie zaznaczone są tylko pytajniki oznaczające przejścia do kolejnych lokacji. Mając więc nową zdolność samemu trzeba pomyśleć gdzie się udać i skorzystać z niej.