FGS 2023: The Last Case of Benedict Fox na pełnym akcji i klimatu zwiastunie

Pod koniec lutego mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun The Last Case of Benedict Fox. Nadchodząca produkcja polskiego studia Plot Twist – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – pojawiła się również na Future Games Show Spring Showcase 2023. W trakcie wydarzenia gracze mieli okazję zobaczyć nowy gameplay trailer ze wspomnianego tytułu, który ma szansę zostać przysłowiowym czarnym koniem 2023 roku.

Studio Plot Twist prezentuje kolejny gameplay trailer z gry The Last Case of Benedict Fox

Najnowszy zwiastun The Last Case of Benedict Fox składa się niemal w całości z fragmentów rozgrywki. Gracze mogą więc po raz kolejny sprawdzić, jak produkcja studia Plot Twist prezentuje się w akcji. Sam materiał pokazuje natomiast kilka klimatycznych lokacji, a także dynamiczne starcia ze zróżnicowanymi oponentami. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę interesująco. Rzućcie okiem na trailer na dole wiadomości i oceńcie sami.