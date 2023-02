The Last Case of Benedict Fox – polska gra błyszczy na fabularnym zwiastunie

Na początku bieżącego miesiąca poznaliśmy dokładną datę premiery gry The Last Case of Benedict Fox od polskiego studia Plot Twist. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Rodzimy deweloper przygotował bowiem kolejny zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny ma za zadanie wprowadzić graczy w historię, którą będą mieli okazję zgłębić w trakcie rozgrywki.

Nowy zwiastun The Last Case of Benedict Fox skupia się na historii i prezentacji rozgrywki

Zwiastun pozwala także przyjrzeć się zróżnicowanym lokacjom, które gracze odwiedzą w The Last Case of Benedict Fox. W materiale nie zabrakło również miejsca na fragmenty rozgrywki prezentujące starcia z oponentami. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze, a produkcja polskiego studia Plot Twist ma szansę zostać przysłowiowym czarnym koniem 2023 roku. Rzućcie okiem na trailer na dole wiadomości i oceńcie sami.