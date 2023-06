Informacje o możliwości pojawienia się The Lara Croft Collection pojawiły się pierwotnie jeszcze w październiku 2021 r. Kolekcja obejmuje Lara Croft & the Guardian of Light oraz Lara Croft & the Temple of Osiris. Podobnie jak w przypadku edycji na inne platformy, dostępna będzie kooperacja obsługuje do czterech graczy.

Premiera została zapowiedziana na 29 czerwca 2023 r.