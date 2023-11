Pierwsze recenzje gry Niezwyciężony. Dobra fabuła traci przez gameplay

Za trzy dni na rynku zadebiutuje gra Niezwyciężony (The Invincible). Jest to debiutancka produkcja polskiego studia Starward Industries, której wydaniem zajęło się 11 bit studios. Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu – w chwili przygotowywania tej wiadomości w serwisie Metacritic uzyskał on średnią ocen na poziomie 69/100 (na podstawie 17 recenzji), zaś w serwisie OpenCritic jest to średnia wynosząca 71/100 (na podstawie 29 recenzji).

The Invincible – pierwsze recenzje