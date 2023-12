The Day Before nigdy nie miało być MMO. Deweloperzy byli wyrzucani ze studia za krytykę gry

Były pracownik studia Fntastic ujawnił nowe informacje o pracach nad The Day Before.

The Day Before nie przetrwało zbyt długo na rynku. Zaledwie po czterech dniach od debiutu gry we wczesnym dostępie studio Fntastic ogłosiło zamknięcie studio. Produkcja została wycofana ze sprzedaży, a gracze mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy nawet po przekroczeniu dwóch godzin spędzonych przy tym tytule. Twórców wyraźnie pokonały ich własne ambicje, którzy pierwotnie chcieli stworzyć grę o nieco mniejszym rozmachu. Jak zdradził jeden z deweloperów w rozmowie z DualShockers The Day Before nigdy nie miało być grą MMO.

The Day Before – gra nigdy nie była zaprojektowana jako MMO

Produkcja miała być inspirowana Rust, DayZ i Escape from Tarkov. Były pracownik studia dodał, że w zespole pracującym nad The Day Beofre nikt nie wiedział, czemu grę nazywano produkcją MMO. Od samego początku pracowano nad trzecioosobową strzelanką z mechaniką kooperacji. Twórcy nigdy nie zaimplementowali żadnej mechaniki RPG znanej z innych MMO. System umiejętności był w fazie prototypu, ale miało upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim trafiłby do gry.