Wiemy, kiedy serwery The Day Before zostaną oficjalnie wyłączone

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was, że przedstawiciele studia Fntastic odpowiedzialnego za stworzenie gry The Day Before ogłosili upadłość. Teraz natomiast otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, kiedy dokładnie wyłączone zostaną serwery produkcji – spoiler: już niedługo.

The Day Before – wiemy, kiedy zostaną wyłączone serwery gry

Na oficjalnym profilu The Day Before na Twitterze/X pojawiło się oficjalne ogłoszenie, w którym deweloperzy poinformowali, że serwery produkcji zostaną wyłączone 22 stycznia przyszłego roku:

Drodzy, Z przykrością informujemy, że firma deweloperska Fntastic oficjalnie zakończyła działalność, w wyniku czego The Day Before zostanie wycofane, a serwery zostaną wyłączone 22 stycznia 2024 roku.

