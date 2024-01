Twórcy gry The Day Before sami nie wiedzą, co mówią? Kontrowersyjne oświadczenie

Fntastic rozpoczęło swoje oświadczenie od zapewnienia, że bardzo ciężko pracowało nad The Day Before przez ostatnich pięć lat. Od 2015 roku prowadzi „uczciwą działalność” :

Kilka dni temu studio Fntastic wyłączyło serwery gry The Day Before . I choć większość graczy najchętniej pewnie spróbowałaby po prostu zapomnieć o całym tym cyrku, wszystko wskazuje na to, że nie będzie to takie proste. Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle , deweloperzy opublikowali oświadczenie (pierwotnie na Twitterze/X, ale aktualnie znajdziemy je jedynie na stronie studia ), w którym podjęli próbę „sprostowania błędnych informacji” .

Deweloperzy twierdzą, że do gry trafiło wszystko, co zostało pokazane na zwiastunach:

Zaimplementowaliśmy wszystko, co pokazaliśmy na zwiastunach, od ulepszania baz po szczegółowy świat i pojazdy terenowe. Wykluczyliśmy jedynie kilka mniejszych mechanik – takich jak parkour – ze względu na błędy, ale mieliśmy plany, aby dodać je w przyszłości.

Fntastic zapewnia, że atmosfera podczas pracy w studio była zawsze bardzo pozytywna, wszyscy członkowie zespołu otrzymywali dodatkowy dzień wolny w miesiącu do dyspozycji, a pieniądze zawsze wypłacano na czas. Co ciekawe, oświadczenie kończy się zachętą do obserwowania Fntastic w mediach społecznościowych, aby „wiedzieć, co przyniesie przyszłość”, podczas gdy kilka dni po premierze The Day Before deweloperzy ogłosili upadłość.