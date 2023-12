The Day Before z trybem offline – gracze pracują nad rozwiązaniem

Gracze rozpoczęli prace nad rozwiązaniem, które wprowadzi tryb offline, co – docelowo – pozwoliłoby grać w grę po wyłączeniu serwerów.

Jeszcze na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was, że przedstawiciele studia Fntastic odpowiedzialnego za stworzenie gry The Day Before ogłosili upadłość. Nieco później deweloperzy poinformowali, iż 22 stycznia zostaną wyłączone serwery produkcji. Okazuje się jednak, że nie wszystkim podoba się taki zwrot akcji.

The Day Before z trybem offline

użytkownik o pseudonimie Luci0 poinformował na swoim Twitterze/X, że pracuje obecnie nad crackiem do The Day Before w celu umożliwienia grania w trybie offline po wyłączeniu serwerów. Jest to dość interesująca sytuacja, ponieważ – jak mniemam – chyba niewiele osób spodziewało się, że ktoś będzie zainteresowany tą grą po wszystkich kontrowersjach i aferach. Jak podaje serwis GameRant . Jest to dość interesująca sytuacja, ponieważ – jak mniemam – chyba niewiele osób spodziewało się, że ktoś będzie zainteresowany tą grą po wszystkich kontrowersjach i aferach.

Wczytywanie ramki mediów.

Nieoficjalna wersja na ten moment nie ma oczywiście planowanej daty premiery, a jej twórca nie udostępnił żadnych innych informacji. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyne zaskoczenie w przypadku The Day Before – zaledwie kilka dni temu donosiliśmy, że w sieci pojawiają się oferty scalperów, którzy wyceniają grę nawet na 300 dolarów.