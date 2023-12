The Day Before sprzedawane za 300 dolarów przez scalperów

Wygląda na to, że desperacja scalperów nie zna granic – teraz próbują sprzedawać The Day Before.

W połowie bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że gra The Day Before została usunięta ze sprzedaży na platformie Steam. Jak jednak nietrudno się domyślić, w takiej sytuacji na scenę wchodzą scalperzy – zainteresowani wciąż mogą zakupić tym sposobem klucze Steam do The Day Before. The Day Before sprzedawane przez scalperów za 300 dolarów Fakt, że te klucze pochodzą od nieautoryzowanych sprzedawców zewnętrznych to jedno – znacznie większym problemem jest to, że niektóre oferty sięgają ponad 300 dolarów. Choć powinny one działać poprawnie, tak biorąc pod uwagę obecny stan gry i sytuację, kupowanie jej nie ma większego sensu – zwłaszcza, że już niedługo zostaną wyłączone serwery, o czym Choć powinny one działać poprawnie, tak biorąc pod uwagę obecny stan gry i sytuację, kupowanie jej nie ma większego sensu – zwłaszcza, że już niedługo zostaną wyłączone serwery, o czym informowaliśmy w osobnej wiadomości

The Day Before okazało się finansową porażką – deweloperzy otwarcie przyznali, że najzwyczajniej w świecie nie mają już funduszy na kontynuowanie prac nad swoją grą, w tym nawet wydanie aktualizacji. Produkcja otrzymała całą masę negatywnych recenzji na Steamie. Okazała się również być czymś zupełnie innym, niż obiecywali twórcy – na pewno nie mamy tutaj do czynienia z MMO.

Serwery gry The Day Before zostaną wyłączone 24 stycznia przyszłego roku.