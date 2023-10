The Crew Motorfest ponownie za darmo. Ubisoft zachęca do przetestowania gry

Od premiery The Crew Motorfest minął niecały miesiąc. Wygląda jednak na to, że najnowsza gra wyścigowa Ubisoftu nie cieszy zbyt dużym zainteresowaniem. Francuska firma postanowiła bowiem ponownie udostępnić darmowy okres próbny, dzięki któremu gracze mogą przetestować wspomnianą produkcję bez dodatkowych kosztów. Wydawca dodatkowo zdecydował się uruchomić pierwszą promocję na The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest z kolejnym darmowym okresem próbnym. Jest też pierwsza promocja

Zgodnie z przekazanymi informacjami zainteresowani gracze mogą ponownie zapoznać się z 5-godzinną wersją próbną The Crew Motorfest. W trakcie darmowego okresu użytkownicy otrzymają dostęp do wszystkich elementów najnowszej gry wyścigowej Ubisoftu. Oferta jest ważna do 20 października 2023 roku.