The Crew Motorfest za darmo. Wszyscy gracze mogą przetestować nową grę Ubisoftu

Zgodnie z zapowiedziami z 5-godzinnej wersji próbnej The Crew Motorfest skorzystać mogą zarówno użytkownicy komputerów osobistych, jak i posiadacze konsol PlayStation oraz Xbox . Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć, ponieważ wspomniana oferta dostępna będzie tylko 17 września 2023 roku, czyli do najbliższej niedzieli.

W trakcie targów gamescom 2023 Ubisoft poinformował, że The Crew Motorfest otrzyma 5-godzinną wersję próbną , dzięki której wszyscy zainteresowani będą mogli przetestować wspomnianą produkcję. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – nowa gra wyścigowa francuskiej firmy debiutuje na PC i konsolach. Gracze mogą natomiast skorzystać z oferty i zupełnie za darmo sprawdzić najnowszą odsłonę serii The Crew.

Ubisoft zapewnia, że wszystkie postępy poczynione w trakcie ogrywania 5-godzinnej wersji próbnej zostaną zapisane i przeniesione do pełnej wersji The Crew Motorfest , jeśli gracze zdecydują się na jej zakup. Więcej informacji znajdziecie na stronie francuskiej firmy poświęconej wspomnianej ofercie .

Przez 5 godzin korzystaj z pełnej wersji gry: przemierzaj tętniący życiem otwarty świat: hawajską wyspę O’ahu, rywalizuj w pełnych emocji wydarzeniach na żywo i odkrywaj playlisty, wyjątkowe tematyczne kampanie, które wciągną cię w ekscytujący świat motoryzacji.

Na koniec przypomnijmy, że The Crew Motorfest dostępne jest od dziś na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi najnowszej odsłony serii The Crew od Ubisoftu.