Kolejne gry Ubisoftu trafią na platformę Steam. Wśród nich Far Cry 6 i Rainbow Six: Extraction

Jak podaje serwis Eurogamer , już niedługo na platformę Steam trafią kolejne gry Ubisoftu. W ciągu kilku najbliższych miesięcy we wspomnianym sklepie Valve zostaną udostępnione cztery produkcje francuskiego wydawcy: Far Cry 6 , Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction , Riders Republic oraz Monopoly Madness. Zainteresowani mogą znaleźć już karty wszystkich tytułów, gdzie zamieszczono także dokładne daty premier (które podajemy poniżej).

Cztery kolejne gry Ubisoftu na platformie Steam

Far Cry 6 – 11 maja 2023 roku

Riders Republic – 8 czerwca 2023 roku

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction – 15 czerwca 2023 roku

Monopoly Madness – 22 czerwca 2023 roku