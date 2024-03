The Crew Motorfest do sprawdzenia za darmo. Ubisoft zaprasza na weekend z grą

Wczoraj informowaliśmy o startującym w The Crew Motorfest trzecim sezonie. Ubisoft postawił tym razem na hollywoodzką akcję, oferując nową playlistę z 9 rozdziałami. Okazuje się, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez zespół deweloperów. Już od dzisiaj gracze mogą bowiem bezpłatnie zapoznać się z The Crew Motorfest w ramach darmowego weekendu z grą.

Rozpoczął się darmowy weekend z The Crew Motorfest

Jak przekazuje firma na oficjalnej stronie, od 14 do 17 marca gracze będą mogli zapoznać się z The Crew Motorfest bez żadnych opłat. Darmowy weekend obejmuje PC (za pośrednictwem Epic Games Store i Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych ostatnią grą wyścigową Ubisoftu.

Jeśli zaś chodzi o atrakcje, z jakich skorzystają podczas wydarzenia zainteresowani, gracze mogą cieszyć się pełną wersją gry. Oznacza to możliwość eksplorowania wyspy O’ahu, przetestowania ponad 15 playlist i rywalizowania w trybach PvP. Osoby, które zdecydują się na zakup pełnej wersji produkcji, zachowają swoje postępy.