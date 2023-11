The Boys otrzyma jeszcze jeden spin-off. Serial zabierze nas w ciekawe miejsce

Po wielkim sukcesie Pokolenia V Amazonowi nie pozostało nic innego, jak przedłużyć serial na drugi sezon. W przygotowaniu jest także czwarta seria głównego serialu, czyli The Boys, która niedawno otrzymała pierwsze plakaty z głównymi bohaterami. Uniwersum The Boys wciąż się rozrasta i właśnie zapowiedziano jeszcze jeden spin-off, którego akcja tym razem będzie rozgrywać się poza terenem Stanów Zjednoczonych.

The Boys: Mexico – Amazon zapowiedział kolejny spin-off

Niezatytułowany jeszcze serial zabierze nas do Meksyku. Będzie to hiszpańskojęzyczna produkcja oparta na komiksach Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Scenarzystką The Boys: Mexico został Gareth Dunnet-Alcoocer, który wcześniej pracował nad Blue Beetle dla DC. Producentami będą Erik Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver oraz Neal H. Moritz i Pavun Shetty, którzy produkują również główny serial. Źródła zbliżone do produkcji podają, że aktorzy Diego Luna i Gael Garcia Bernal będą producentami wykonawczymi. Nie wiadomo, czy również wystąpią w serialu.