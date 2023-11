The Boys na pierwszych plakatach z 4. sezonu. Homelander i Butcher w odmiennych nastrojach po wyborach

Amazon udostępnił pierwsza dwa plakaty z czwartego sezonu The Boys. Kiedy nowe odcinki pojawią się na Prime Video?

Kampania promocyjna czwartego sezonu The Boys ruszyła. Po zakończeniu Pokolenia V, czyli spin-offu superbohaterskiej serii, Amazon nie chce, aby widzowie łatwo zapomnieli o ich uniwersum i opublikowali pierwsza plakaty nadchodzących odcinków. Możemy na nich zobaczyć świętującego na stadionie Homelandera oraz przytłoczonego Billa Butchera, który nie ma powodów do radości.

The Boys – plakaty 4. sezonu

Czwarty sezon The Boys rozpocznie się tuż po finale Pokolenia V, więc tuż przed wyborami na prezydenta. Homelander wspiera kandydata Roberta Singera i wiceprezydentkę Victorię Neuman. Ta para najwyraźniej dojdzie do władzy, co sugeruje pierwszy z plakatów. Teorię potwierdza drugi plakat, na którym Butcher ze smutkiem i gniewem wpatruje się w leżące na podłodzie konfetti i balony, nie mają żadnych powodów, aby świętować wybranie nowego prezydenta elekta.