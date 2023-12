Tęsknicie za złotą erą serii The Settlers? Musicie sprawdzić Pioneers of Pagonia

Pioneers of Pagonia to propozycja od niezależnego studia Envision Entertainment, wśród szeregów którego znajdziemy wielu doświadczonych twórców gier RTS. Produkcja zadebiutowała na rynku 13 grudnia i jest dostępna w ramach wczesnego dostępu. Jeśli zastanawiacie się, czy warto dać tej grze szansę, spójrzcie tylko na recenzje i opinie graczy. Zachęcamy również do zapoznania się z trailerem premierowym, który znajdziecie poniżej.

Czy warto kupić w Pioneers of Pagonia?

Pioneers of Pagonia w kilka dni po premierze doczekało się na Steam ponad 1000 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie. Jak na grę, która właśnie rozpoczęła swoją przygodę w Early Access, trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w ten tytuł zagrywało się prawie 6,5 tys. graczy.



W swoich opiniach gracze często porównują Pioneers of Pagonia do pierwszych odsłon kultowej serii The Settlers. Powinniście spodziewać się więc masy budowania i zarządzania łańcuchami produkcyjnymi. Jak dobrze wiemy najnowsza, tegoroczna część – The Settlers: New Allies – przygotowana przez Ubisoft spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. Jeśli szukacie więc alternatywy dla Osadników, koniecznie powinniście zainteresować się produkcją od Envision Entertainment. Jak zapowiadają sami twórcy, premiery wersji 1.0 możemy się spodziewać nie wcześniej niż za pół roku.