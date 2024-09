Ten film wygrał w Wenecji. Zobacz jego zwiastun

Film pt. W pokoju obok niedawno zdobył główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Co ciekawe, tym filmem Pedro Almodovar po raz pierwszy otrzymał Złotego Lwa, choć pretendował do nagrody wielokrotnie. Co jeszcze ciekawsze, to wyczekiwane wyróżnienie przyszło za film anglojęzyczny, choć jak wiadomo, Almodovar tworzy głównie po hiszpańsku.

Zwiastun nowego filmu Pedro Almodovara

Po sukcesie przyszła pora na dystrybucję. Do sieci trafił zwiastun promujący W pokoju obok. Film, który trafi do kin w październiku, przedstawia historię Ingrid (Julianne Moore) i Marthy (Tilda Swinton), dawnych przyjaciółek, które kiedyś razem pracowały w tej samej gazecie. Po długiej przerwie w kontakcie, ponownie się spotykają, ponieważ Martha zmaga się z rakiem. Postanawiają wyruszyć w swoją ostatnią wspólną podróż. Klasyczny dramat.