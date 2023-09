Ten film wciąż święci triumfy w kinie, a już w październiku trafi na HBO Max

Zakonnica II pojawi się w bibliotece HBO Max już 27 października, czyli po zaledwie 49 dniach od kinowej premiery. Będzie to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier platformy zaplanowana na październik. A jeżeli jesteście ciekawi, co szykuje serwis na najbliższe tygodnie, to sprawdźcie listę pierwszych premier i nowości w HBO Max na przyszły miesiąc.