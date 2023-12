Kiedy premiera Tempest Rising? Fani Command & Conquer trochę jeszcze poczekają

Slipgate Ironworks zapowiedziało bowiem, że opinie graczy pozwoliły zespołowi spojrzeć inaczej na „kilka aspektów” gry Tempest Rising. Na podstawie otrzymanych sugestii wprowadzone zostaną natomiast zmiany, dzięki którym duchowy spadkobierca Command & Conquer ma stać się lepszą produkcją.

Zależy nam, by Tempest Rising prezentowało w dniu premiery możliwie najwyższą jakość, a także oferowało najlepsze w swojej klasie doświadczenie PvP. Aby mieć pewność, że uda nam się to osiągnąć, zdecydowaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu na wprowadzenie odpowiednich ulepszeń i dopracowanie gry. Oznacza to, że Tempest Rising nie ukaże się w 2023 roku, jak wcześniej zapowiadaliśmy – czytamy w komunikacie.