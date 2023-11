Tekken 8 - prezentacja nowego zawodnika. Poznajcie postać z Francji

Do premiery Tekken 8 zostało jeszcze sporo czasu, ale twórcy z Bandai Namco chętnie prezentują swoją produkcję. Tym razem specjalnego wideo doczekała się jedna z postaci – Victor Chevalier.

Pięść spotyka przeznaczenie w Tekkenie 8. Seria z najdłużej kontynuowaną fabułą w historii gier wideo, Tekken, otwiera nowy rozdział. Tekken 8 kontynuuje tragiczną sagę rodów Mishima i Kazama oraz wstrząsające walki między ojcem a synem, 6 miesięcy po zakończeniu ostatniego pojedynku. Historia rozwoju i determinacji Jina Kazamy to początek nowego rozdziału tej ponadczasowej historii – czytamy w opisie gry na Steam .

Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana została na 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zachęcamy również do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!