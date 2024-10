Techland wypowiada się o przyszłości Dying Light 2. W grze pojawiło się Halloweenowe wydarzenie

Dzisiaj informowaliśmy o nowych szczegółach dotyczących Dying Light: The Beast. Jak widzimy, Techland zajmuje się również pozostałymi odsłonami serii. Ostatnio dowiedzieliśmy się o nowym wydarzeniu, które odbędzie się w Dying Light 2 Stay Human. W grze znajdziemy oczywiście wiele motywów związanych z Halloween.

Dying Light 2 Stay Human - wydarzenie Tower Raid: Halloween Run

Do Dying Light 2 Stay Human powraca znany graczom tryb Tower Raid, lecz tym razem zobaczymy kilka nowych elementów. Wydarzenie zostanie podzielone na trzy tygodnie i będzie trwało od 30 października do 20 listopada. Na początku mamy dostęp do osobnego systemu postępu, który został stworzony z myślą o tym trybie. Otrzymamy również specjalne nagrody.