Team Group zaprezentowało dysk z opcją autodestrukcji

Jeśli chodzi o wydajność, P250Q to dysk SSD PCIe 4.0 x4 osiągający do 7 000 MB/s odczytu i 5 500 MB/s zapisu. Są to bardzo solidne wyniki, choć nie mają one na celu bicia rekordów prędkości.

Dysk występuje w pojemnościach od 256 GB do 2 TB i korzysta z pamięci 3D TLC NAND.

Jedną z jego najważniejszych cech jest technologia wide-temperature M.2, dzięki której P250Q automatycznie dostosowuje prędkości transferu, gdy temperatura przekroczy 85°C.

To szczególnie istotne w środowiskach takich jak ECU w samochodach lub przemysłowych systemach, gdzie sprzęt narażony jest na większe obciążenia, niż w typowym komputerze gracza.

Team Group zdobył nawet patent w USA, co dodatkowo podkreśla ich nacisk na zastosowania przemysłowe i o wysokim poziomie bezpieczeństwa.