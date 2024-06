Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles na pełnym zwiastunie. Paramount ma apetyt na hit

Paramount+ udostępnił pełny zwiastun animacji Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Dowiecie się z niego, czym zajmie się teraz ekipa Wojowniczych Żółwi.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles to animowany serial 2D, będący bezpośrednią kontynuacją filmu z 2023 roku. Zadbano o oryginalną obsadę głosową, a więc do swoich ról powrócą Micah Abbey jako Donatello, Shamon Brown Jr. jako Michelangelo, Nicolas Cantu jako Leonardo, Brady Noon jako Raphael i Ayo Edebiri jako April O’Neil. Dołączą do nich Pete Davidson jako RoRod oraz Alanna Ubach jako Bishop.

Wojownicze Żółwie Ninja ponownie muszą rozprawić się z bandziorami

Tym razem, uwielbiający pizzę bohaterowie, stawią czoła nowym zagrożeniom i łączą siły ze starymi sojusznikami, aby pokonać nowych złoczyńców czających się w cieniach Nowego Jorku.