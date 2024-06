Taktyczna przygodówka Sumerian Six z pierwszymi screenami i trailerem.

Artificer (Showgunners) i Devolver Digital zapowiedzieli nową grę – Sumerian Six – która wciągnie graczy w alternatywną historię pełną taktycznych wyzwań i naukowych wynalazków przeciwko nazistowskim siłom.

Enigma Squad: Naukowcy na froncie II wojny światowej

Sumerian Six, ogłoszona podczas PC Gaming Show, to gra, która przenosi graczy do czasów II wojny światowej, gdzie elitarna drużyna naukowców, znana jako Enigma Squad, staje do walki z Trzecią Rzeszą. Ta taktyczna gra skradankowa łączy elementy akcji i strategicznego planowania, umożliwiając prowadzenie tajnych misji i odkrywanie starożytnych artefaktów Sumeru.

Gracze mogą już teraz pobrać demo na Steam, aby zapoznać się z pierwszymi dwoma rozdziałami tej epickiej przygody.

W Sumerian Six gracze przemierzą różne kontynenty w towarzystwie takich postaci jak wygnana chemiczka Rosa Reznick, Wojtek Niedźwiedziołak (sic!) oraz ezoteryczny psychoanalityk Siegfried von Adelsberg. Każdy członek zespołu posiada unikalne zdolności inspirowane ich dziedzinami nauki, które można łączyć w potężne kombinacje, aby osiągnąć spektakularne efekty w walce.

Jak zapowiadają twórcy, gracze staną przed wyzwaniem zmierzenia się z bronią okultystyczno-naukową oraz starożytnymi artefaktami Sumeru, które są kluczowe dla planów Kammlera, byłego członka drużyny, który przeszedł na stronę wroga.

Zderzenie z nadprzyrodzonymi siłami

Pod dowództwem Hansa Kammlera, naziści sięgają po okultystyczne siły, aby stworzyć ostateczną Wunderwaffe. Gracze muszą stawić czoła nie tylko zwykłym żołnierzom, ale także zmutowanym i nadnaturalnie wzmocnionym jednostkom. Tylko strategiczne myślenie i zręczność pozwolą przetrwać te starcia.