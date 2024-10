Szykujcie się na kolejny horror. Powstanie Pathologic 3

Podstawowa koncepcja gry pozostaje taka sama: masz 12 dni na rozwiązanie tajemnicy śmiertelnej zarazy, która niszczy miasto. Gra ma przynieść nową mechanikę, która może jednak nieco zmienić zasady gry. Największą nowością w Pathologic 3 ma być mechanika podróży w czasie, która pozwoli graczom wpływać na wydarzenia i eksplorować fabułę w bardziej złożony, nieliniowy sposób . W przeciwieństwie do poprzednich części, Pathologic 3 może oferować tylko jedną grywalną postać – Kawalera, lekarza miejskiego.

Nie jest to może tak gorący tytuł jak Silent Hill, czy Resident Evil, ale ta seria także ma kultowy status. I potrafi solidnie przestraszyć. Właśnie zapowiedziano powstanie Pathologic 3 od studia Ice-Pick Lodge. Okazuje się, że gra będzie zawierać szereg urozmaiceń. Premiera – 2025 rok.

Przypomnijmy, że Pathologic to seria gier RPG o przetrwaniu, stworzona przez rosyjskie studio Ice-Pick Lodge, która zyskała status kultowy dzięki swojej nietypowej, mrocznej atmosferze i wymagającej rozgrywce. Pierwsza część, wydana w 2005 roku, przenosi graczy do opanowanego przez zarazę miasta, gdzie wcielają się w jedną z trzech postaci, próbując odkryć przyczynę epidemii i ocalić mieszkańców. Każda postać ma własną historię, a fabuła gry rozwija się w czasie rzeczywistym przez 12 dni, co wprowadza ciągłe napięcie i konieczność podejmowania trudnych decyzji. Druga gra została wydana w roku 2019.