Sztuczna inteligencja może złamać większość haseł w mniej niż minutę

Od lat ostrzegano nas „używajcie silnych haseł, żeby być bezpiecznym w internecie”. Okazuje się, że to upomnienie sprawdzało się, ale do chwili, kiedy za łamanie haseł wzięła się sztuczna inteligencja. Firma Home Security Heroes, zajmująca się cyberbezpieczeństwem, przekazała sztucznej inteligencji miliony rzeczywistych haseł, aby zobaczyć, ile czasu zajmie ich złamanie. Odpowiedź spowodowała przerażenie. System był w stanie złamać większość haseł w mniej niż minutę.

Firma Home Security Heroes przeprowadziła ten test za pomocą generatora haseł PassGAN . W przeciwieństwie do większości generatorów haseł, PassGAN wykorzystuje generatywną sieć przeciwstawną (GAN) do uczenia się na podstawie prawdziwych haseł w celu tworzenia nowych. W tym kontekście sieć GAN składa się z dwóch przeciwstawnych sieci neuronowych, generatora i dyskryminatora. Sieć generatorów stworzyła fałszywe dane, a dyskryminator ma za zadanie wybrać prawdziwe dane z morza fałszywych danych. Z biegiem czasu generator i dyskryminator stają się coraz lepsze w tym, co robią, zwiększając efektywność całego modelu.

W opisywanym teście PassGAN otrzymał 15 680 000 haseł z zestawu RockYou. W tym miejscu szybkie wyjaśnienie dla niezorientowanych - RockYou był widżetem społecznościowym zhakowanym wiele lat temu, który ujawnił miliony niezaszyfrowanych haseł. Od tego czasu jest to powszechnie używany zestaw danych w badaniach nad bezpieczeństwem. Z testu wykluczono hasła dłuższe niż 18 znaków i krótsze niż cztery. Home Security Heroes twierdzi, że sztuczna inteligencja złamała 51% tych haseł w mniej niż minutę. Te trudniejsze wymagały około godziny pracy. Analizując zbiór danych udało się rozszyfrować 81% haseł w miesiąc.

Dobrą nowiną jest to, że najbardziej niezawodne hasła nadal są funkcjonalnie niemożliwe do złamania. Jednak nie wszystko co wydaje się nam barierą nie do przejścia jest trudne do odgadnięcia dla SI. Autorzy testu poinformowali, że składające się z 10 znaków hasło z cyframi i małymi literami zostałoby złamane w czasie poniżej 1 godziny. Jednak dodanie kolejnej warstwy złożoności za pomocą wielkich liter lub znaków specjalnych zwiększa czas łamania zabezpieczeń do około pięciu lat.

Jakiego hasła używać, żeby było bezpieczne?

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje hasła nie dadzą się złamać, Home Security Heroes zaleca, aby miały co najmniej 15 znaków. Powinieneś używać kombinacji liter (wielkich i małych), cyfr i znaków specjalnych. Firma zaleca również częstą zmianę haseł. Jeśli wymieniasz ważne hasła co kilka miesięcy, sztuczna inteligencja nie będzie miała czasu na ich złamanie. Jednak zabawa w kotka i myszkę nigdy się nie skończy. W końcu sztuczna inteligencja będzie zdolna rozszyfrować nawet te bardzo złożone hasła. Dlatego firmy technologiczne już pracują nad systemem pozwalającym całkowicie wyeliminować hasła.