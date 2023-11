Szef ds. technologii odchodzi z Naughty Dog. Twórcy The Last of Us tracą kolejną ważną osobę

Jeszcze na początku ubiegłego miesiąca donosiliśmy, że w studio Naughty Dog może dojść do zwolnień. Wczoraj natomiast przedstawiciele wspomnianego zespołu poinformowali na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, iż szeregi studia rzeczywiście opuściła ważna osobistość.

Naughty Dog – odszedł szef do spraw technologii

We wpisie poinformowano o odejściu szefa do spraw technologii, Christiana Gyrlinga – jego stanowisko przejmie Trafvis Mcintosh. Gyrling dołączył do Naughty Dog stosunkowo dawno, bo aż 17 lat temu; w ciągu tego czasu był programistą (później głównym, a jeszcze potem dyrektorem programistów), czy też wiceprezesem. Jako szef do spraw technologii pracował przez ostatnie 5 miesięcy.

Jeżeli zaś chodzi o Mcintosha, deweloper pracuje dla Naughty Dog od 19 lat, aczkolwiek przez cały ten czas był dyrektorem programistów. Według oficjalnych informacji Christian Gyrling sam podjął decyzję o swoim odejściu.