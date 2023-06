Sylvester Stallone przyznał, że Arnold Schwarzenegger jest lepszą gwiazdą kina akcji

Przed kilkoma dniami na Netflixie pojawił się nowy trzyodcinkowy serial dokumentalny „Arnold”, opowiadający o życiu Arnolda Schwarzeneggera. Produkcja zbiera pochlebne opinie od widzów, ale serial zyskał popularność za sprawą wypowiedzi Sylvestra Stallone’a, który po wielu latach przyznał, że jego kolega z planu Niezniszczalnych od zawsze był lepszą gwiazdą kina akcji.

Sylvester Stallone uważa, że Arnold Schwarzenegger jest od niego lepszą gwiazdą kina akcji

W latach 80. i 90. XX wieku Sylvester Stallone rywalizował z Arnoldem Schwarzeneggerem o tytuł najlepszego aktora kina akcji. Chociaż wśród konkurentów mieli również Jean-Claude’a van Damme’a, Stevena Seagala, czy Chucka Norrisa, to ta dwójka była niekwestionowanymi królami. Co ciekawe, obaj aktorzy rywalizowali ze sobą i dopiero, gdy ich gwiazdy nieco przyblakły, potrafili dojść do porozumienia, a nawet zostać przyjaciółmi.